В воскресенье, 5 января, «Рома» примет «Торино» в рамках 18-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча состоится в Риме на «Стадио Олимпико». Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рома» – «Торино».
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Источник — Sport.ua
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