Алиссон признан лучшим бразильским футболистом в Европе

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер был признан лучшим бразильским игроком в Европе в 2019 году, выиграв трофей Samba d'Or (Золотая Самба). 27-летний бразильский кипер получил 35,54% голосов.
Алиссон стал первым вратарем, выигравшим этот трофей. Напомним, в 2019 году он выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок Америки, где также был назван лучшим игроком турнира.
В голосовании Samba d'Or Алиссон обошел своего товарища по команде Роберто Фирмино, обладателя награды 2018 года (23,48%), а также Тиаго Силву (10,46%), капитана ПСЖ.
Приз Samba d'Or присуждается игроку из «Ливерпуля» в третий раз в своей истории после Филиппа Коутиньо в 2016 году и Роберто Фирмино в 2018 году.
Ранее Алиссон стал лучшим вратарем 2019 года по версии France Football.
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Источник — Sambafoot
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