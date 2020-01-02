Алиссон признан лучшим бразильским футболистом в Европе

Вратарь «Ливерпуля» опередил Роберто Фирмино и Тиаго Силву

  • 02.01.2020 22:13
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Алиссон признан лучшим бразильским футболистом в Европе
© ФК Ливерпуль. Алиссон Беккер
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер был признан лучшим бразильским игроком в Европе в 2019 году, выиграв трофей Samba d'Or (Золотая Самба). 27-летний бразильский кипер получил 35,54% голосов.
 
Алиссон стал первым вратарем, выигравшим этот трофей. Напомним, в 2019 году он выиграл Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, а также Кубок Америки, где также был назван лучшим игроком турнира.
 
В голосовании Samba d'Or Алиссон обошел своего товарища по команде Роберто Фирмино, обладателя награды 2018 года (23,48%), а также Тиаго Силву (10,46%), капитана ПСЖ.
 
Приз Samba d'Or присуждается игроку из «Ливерпуля» в третий раз в своей истории после Филиппа Коутиньо в 2016 году и Роберто Фирмино в 2018 году.
 
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Источник — Sambafoot

(2 голоса)

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