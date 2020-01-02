Роман ВАНТУХ: «Цель на 2020 год - вернуться в Динамо»

Хавбек рассчитывает получить шанс в Киеве

  • 02.01.2020 17:15
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Роман ВАНТУХ: «Цель на 2020 год - вернуться в Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Роман Вантух 2019 год провел в «Олимпике», а недавно игрок в аренду до конца сезона перебрался в «Александрию». Летом футболист хотел бы получить шанс в Киеве.

- Тебе не понадобилось много времени для того, чтобы найти взаимопонимание с партнерами по «Олимпику». Какой фактор сыграл роль в этом плане?
- В команде замечательный коллектив, который мне сразу понравился. Там я чувствовал себя прекрасно. Ребята мне помогали с первых дней освоиться. Конечно, первое время было трудно и непривычно после молодежного футбола. Когда пришел в «Олимпик», уже знал тренера по физподготовке Антона Дяченко, мы с ним работали в «Динамо». Сначала больше с ним контактировал. Все ребята мне помогали в любых вопросах. Капитан «Олимпика» Дмитрий Гришко поддерживал. А то, что «Олимпик» базируется в Киеве - бонус (улыбается). Никуда ехать не пришлось.

- Два раз подряд ты был признан лучшим игроком месяца «Олимпика». Вдохновляют подобные звания?
- Конечно, очень приятно. Голосовали в комментариях, очень много друзей меня поддержали. Поэтому, не могу сказать, что это было очень объективно (смеется).

- А что тебя вдохновляет?
- Мечта. Хочется выйти на новый уровень и постоянно прогрессировать. А в будущем попробовать свои силы в Европе. Ради своей мечты работаю каждый день и это меня мотивирует.

- У тебя выдался очень плодотворный год. Какие задачи ставишь на 2020 год?
- Да, год был очень хорошим (улыбается). Главные цели на 2020 год - прогрессировать и вернуться в «Динамо»!

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Источник — ФК Динамо Киев

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