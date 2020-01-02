ИБРАГИМОВИЧ: «Милан - мой дом. Будем снова веселиться с фанами»

В четверг форвард Златан Ибрагимович пройдет медосмотр и подпишет контракт с «Миланом». 38-летний игрок возвращается в команду, за которую выступал с 2010 по 2012 год.

«Я всегда говорил, что «Милан» - мой дом, и я наконец сюда вернулся. Очень хочется вновь увидеть заполненный болельщиками Сан-Сиро. Уверен, мы вместе будем прыгать и веселиться от радости».

«За время моего отсутствия я играл за многие команды, но всегда хотел вернуться», - отметил игрок.

Ибрагимович получит контракт на 6 месяцев с возможностью продления на год.