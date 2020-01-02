Десна определилась с планами на подготовку к весенней части сезона

Футболисты «Десны» завершат отпуск уже 10-го января, когда команда соберется в Чернигове.
Футболисты проведут два сбора. Первый стартует в Турции 22-го января и продлится до 4-го февраля. А второй сбор может пройдет в Турции или Испании.
О соперниках информации пока нет.
«Десна» пока не объявила о подписании новичков, но ранее сообщалось, что клуб подпишет Левана Арвеладзе и Филиппа Будковского.
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Источник — ФК Десна
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