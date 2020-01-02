Экс-форвард Зари Юри перебрался в Японию

Бывший форвард «Зари» Юри Фрейтас, который играет за португальский «Портимоненсе», сменил клубную прописку.
24-летний футболист на правах аренды перешел в японский клуб «Ренофа Ямагучи», который занимает 12-е место во втором по силе дивизионе Японии.
イウリ 選手 ポルティモネンセより期限付移籍加入のお知らせ https://t.co/OVmtBAZvwd #renofa #レノファ pic.twitter.com/1PNzgCXWd7— レノファ山口ＦＣ (@renofayamaguchi) January 1, 2020
В этом сезоне Юри провел 7 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Напомним, что Юри играл за «Зарю» в сезоне 2017/18. После этого луганский клуб продал его в «Аль-Наср» за 1,28 миллиона евро.
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Источник — Sport.ua
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