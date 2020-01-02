Экс-форвард Зари Юри перебрался в Японию

Бывший форвард «Зари» Юри Фрейтас, который играет за португальский «Портимоненсе», сменил клубную прописку.

24-летний футболист на правах аренды перешел в японский клуб «Ренофа Ямагучи», который занимает 12-е место во втором по силе дивизионе Японии.

В этом сезоне Юри провел 7 матчей в чемпионате Португалии, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.

Напомним, что Юри играл за «Зарю» в сезоне 2017/18. После этого луганский клуб продал его в «Аль-Наср» за 1,28 миллиона евро.