ВИДЕО. Защитник Челси забил первый гол 2020 года в европейском футболе

2020 год не успел толком начаться, а в чемпионате Англии уже возобновились матчи.
Первый гол европейского футбола в новом году на счету защитника «Челси» Сезара Аспиликуэты, который забил в ворота «Брайтона».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.