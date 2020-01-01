ГВАРДИОЛА: «Ман Сити нужно работать и молиться, чтобы догнать Ливерпуль»

«Ливерпуль» в 19-ти турах АПЛ выиграл 18 матчей и один раз сыграл вничью, а «Манчестер Сити» не сумел поддержать такой темп и отстает уже на 14 очков.

Наставник действующих чемпионов Хосеп Гвардиола считает, что помочь может только чудо.

«Что нужно сделать, чтобы догнать «Ливерпуль»? Работать еще усерднее, играть еще лучше и молиться. Это мы способны сделать, но есть то, что вне нашего контроля».

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне проделывает фантастические вещи, и мы это контролировать не можем», - сказал Гвардиола.

2020 год команда сегодня откроет матчем с «Эвертоном».