Лопатецкая уступила в своем первом матче с мая 2019 года

16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая провела первый поединок с мая 2019 года, когда спортсменка перенесла тяжелую операцию на колене.

Дарья начала год на турнире ITF W25 в Гонконге.

Лопатецкая проиграла второй ракетке турнира Зарине Дияс из Казахстана - 1:6, 2:6. Это была вторая встреча для украинки с представительницей топ-100.

Далее теннисистку ждет квалификация Australian Open.