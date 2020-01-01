Лопатецкая уступила в своем первом матче с мая 2019 года

Украинка начала год с турнира в Гонконге

  • 01.01.2020 15:40
  • 520 просмотров
  • 2 комментария
Лопатецкая уступила в своем первом матче с мая 2019 года
© btu.org.ua

16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая провела первый поединок с мая 2019 года, когда спортсменка перенесла тяжелую операцию на колене.

Дарья начала год на турнире  ITF W25 в Гонконге.

Лопатецкая проиграла второй ракетке турнира Зарине Дияс из Казахстана - 1:6, 2:6. Это была вторая встреча для украинки с представительницей топ-100.

Далее теннисистку ждет квалификация Australian Open.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 01.01.2020 16:07
    +1
    Для Даші зараз головне повернутися в професійний теніс без рецидиву травми і остраху грати на всі 100%. Сподіваюся в Дашулі все вийде.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 01.01.2020 15:53
    0
    Детский теннис, бандаж на колене, пахать и пахать. Здоровья и успехов.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 01.01.2020 16:07
    +1
    Для Даші зараз головне повернутися в професійний теніс без рецидиву травми і остраху грати на всі 100%. Сподіваюся в Дашулі все вийде.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 01.01.2020 15:53
    0
    Детский теннис, бандаж на колене, пахать и пахать. Здоровья и успехов.
    Ссылка
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