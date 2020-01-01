Лопатецкая уступила в своем первом матче с мая 2019 года

16-летняя украинская теннисистка Дарья Лопатецкая провела первый поединок с мая 2019 года, когда спортсменка перенесла тяжелую операцию на колене.
Дарья начала год на турнире ITF W25 в Гонконге.
Лопатецкая проиграла второй ракетке турнира Зарине Дияс из Казахстана - 1:6, 2:6. Это была вторая встреча для украинки с представительницей топ-100.
Далее теннисистку ждет квалификация Australian Open.
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Источник — Большой теннис Украины
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