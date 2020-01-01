ФОТО. Свитолина и Монфис поздравили фанов с Новым годом

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с Гаэлем Монфисом поздравила фанов с Новым годом фото из Австралии.

Оба спортсмена откроют сезон именно в Австралии. Свитолина - на турнире в Брисбене, а Монфис - на командном чемпионате ATP.