ФОТО. Свитолина и Монфис поздравили фанов с Новым годом

Спортсмены готовы начать сезон

  • 01.01.2020 13:52
  • 807 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Свитолина и Монфис поздравили фанов с Новым годом
© instagram.com

Украинская теннисистка Элина Свитолина вместе с Гаэлем Монфисом поздравила фанов с Новым годом фото из Австралии.

Оба спортсмена откроют сезон именно в Австралии. Свитолина - на турнире в Брисбене, а Монфис - на командном чемпионате ATP.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bring it on, 2020 🎉🎉🎉 🦹🏼‍♀️🦹🏾‍♂️🧩🧩

Допис, поширений (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Oleg.
    Oleg., 01.01.2020 14:15
    +3
    Монфіс на своїй сторінці привітав фанів і Францію з НР. От вам і відповідь ,чи потрібна Еля на Олімпіаді від України. Нічого особистого,чистий бізнес.
    Ссылка
    Oleg.
    Oleg., 01.01.2020 14:15
    +3
    Монфіс на своїй сторінці привітав фанів і Францію з НР. От вам і відповідь ,чи потрібна Еля на Олімпіаді від України. Нічого особистого,чистий бізнес.
    Ссылка
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