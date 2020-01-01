Луис СУАРЕС: «Я все еще в топ-форме. Договоримся с Барселоной о контракте»

32-летний форвард «Барселоны» Луис Суарес считает, что еще длительное время может помогать команде, поэтому нацелен продлить контракт, который завершается в 2021 году.

«Я счастлив в «Барселоне». Я все еще в топ-форме, и цифры статистики это подтверждают. И я уверен, что мы договоримся с клубом, когда будем обсуждать контракт», - считает Суарес.

Всего в составе каталонской команды игрок забил 190 голов.