Луис СУАРЕС: «Я все еще в топ-форме. Договоримся с Барселоной о контракте»

32-летний форвард «Барселоны» Луис Суарес считает, что еще длительное время может помогать команде, поэтому нацелен продлить контракт, который завершается в 2021 году.
«Я счастлив в «Барселоне». Я все еще в топ-форме, и цифры статистики это подтверждают. И я уверен, что мы договоримся с клубом, когда будем обсуждать контракт», - считает Суарес.
Всего в составе каталонской команды игрок забил 190 голов.
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Источник — As.com
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