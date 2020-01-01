ФОТО. 10 игроков, получивших больше всех красных карточек

Кто чаще всего оставлял свои команды в меньшинстве за последние 10 лет. Лидирует в этом рейтинге Шарль Каборе (Динамо Москва) он умудрился сыграть 350 матчей и заработать 16 красных карточек. На втором месте капитан мадридского Реала Серхио Рамос.
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Источник — Sport.ua
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