ФОТО. 10 игроков, получивших больше всех красных карточек

Кто чаще всего оставлял свои команды в меньшинстве за последние 10 лет. Лидирует в этом рейтинге Шарль Каборе (Динамо Москва) он умудрился сыграть 350 матчей и заработать 16 красных карточек. На втором месте капитан мадридского Реала Серхио Рамос.