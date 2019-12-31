Сергей НАГОРНЯК: «Днепр должен был обыгрывать Севилью в финале ЛЕ»

Бывший член тренерского штаба «Днепра» Сергей Нагорняк поделился воспоминаниями о финале Лиги Европы в сезоне 2014/2015, где «Днепр» проиграл испанской «Севилье» (2:3).

- Со дня финала Лиги Европы-2015 уже прошло несколько лет. Как вы сейчас переосмысливаете то время?

- Мои эмоции были просто невероятными. Я ловил себя на мысли, что, возможно, подобное уже не придется пережить. Такой футбольный драйв.

Теперь понимаю, что где-то нам повезло. Особенно на стадии группового раунда. Тогда «Днепр» очень трудно вышел в 1/16 финала. Фактически все решалось на последних секундах. «Карабах» забил чистый мяч, который не засчитали.

Но затем, начиная с побед над «Олимпиакосом» и «Аяксом», пришло осознание, что эта команда на многое способна. Игрокам не нужно было ничего говорить. Они сами все понимали. Футболисты были мотивированными. Тренерскому штабу важно не мешать им.

Это я абстрактно, конечно, но все равно — настрой игроков было невероятным.

Апогеем этого стал киевский матч против «Наполи». Я многое отдал бы, чтобы снова пережить те эмоции. Возможно, после матча болельщики повели себя не совсем правильно, когда выбежали на поле. Но их можно понять.

- Были шансы победить «Севилью»?

- Мы могли и должны были обыгрывать эту команду в финале. Не знаю, какое впечатление возникало при просмотре, но, сидя у самого поля, понимал, что ничего страшного в этой команде нет.

В какой-то момент мы поняли, что «Севилья» просто не знает, что делать. К сожалению, травма Матеуса, индивидуальные ошибки и невезение привели к поражению.