Андрей ВОРОБЕЙ: «Тайсон играл в детский футбол»

Бывший форвард «Металлиста» поделился мнением о своем экс-партнере по харьковской команде

  • 31.12.2019 17:42
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Андрей ВОРОБЕЙ: «Тайсон играл в детский футбол»
© Sport.ua. Андрей Воробей

Бывший нападающий харьковского «Металлиста» Андрей Воробей поделился мнением о своем экс-партнере Тайсоне.

«Когда Тайсон пришел в «Металлист» в 2010-м, сразу было видно, что бразилец талантлив, но играл он тогда в детский футбол, на мелких передачках в одно касание, баловался, ему явно не хватало агрессивности. Он был ранимый, мнительный. К нему нужен был подход. Тогдашний спортивный директор клуба Евгений Красников был у него за папу, во всем помогал, старался сделать так, чтобы Харьков стал для Тайсона родным домом», — отметил Воробей.

Тайсон защищал цвета «Металлиста» с августа 2010-го по январь 2013-го года, после чего перешел в донецкий «Шахтер» за €15 миллионов. Всего за «Металлист» Тайсон провел 83 матча во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 26 результативных передач.

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Источник — zbirna.com

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