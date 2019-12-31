ВИДЕО. Фанаты Шахтера признали гол Степаненко лучшим в году

Фанаты «Шахтера» признали мяч 30-летнего украинского полузащитника Тараса Степаненко в поединке 1/8 финала Кубка Украины «Динамо» – «Шахтер» (2:1) лучшим в 2019-м году. Он был забит в компенсированные минуты и перевел игру в дополнительное время.
В финале голосования оказались эффектные голы Жуниора Мораеса и Тараса Степаненко в матчах с киевским «Динамо». На пути к финалу гол Степаненко с отрывом превзошел точные удары Марлоса («Динамо»), Николая Матвиенко («Львов») и Манора Соломона («Аталанта»).
За мяч Степаненко проголосовали 789 респондентов, за гол Мораеса — 409.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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