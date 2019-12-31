ВИДЕО. Фанаты Шахтера признали гол Степаненко лучшим в году

Украинский хавбек «горняков» отметился забитым мячом в ворота киевского «Динамо»

  • 31.12.2019 16:30
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ВИДЕО. Фанаты Шахтера признали гол Степаненко лучшим в году
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Фанаты «Шахтера» признали мяч 30-летнего украинского полузащитника Тараса Степаненко в поединке 1/8 финала Кубка Украины «Динамо» – «Шахтер» (2:1) лучшим в 2019-м году. Он был забит в компенсированные минуты и перевел игру в дополнительное время.

В финале голосования оказались эффектные голы Жуниора Мораеса и Тараса Степаненко в матчах с киевским «Динамо». На пути к финалу гол Степаненко с отрывом превзошел точные удары Марлоса («Динамо»), Николая Матвиенко («Львов») и Манора Соломона («Аталанта»).

За мяч Степаненко проголосовали 789 респондентов, за гол Мораеса — 409.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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