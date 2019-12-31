ФОТО. Омар Момани назвал сборную десятилетия

Известный карикатурист расположил на острие атаки Роналду, Суареса и Месси

  • 31.12.2019 15:38
  • 924 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Омар Момани назвал сборную десятилетия
© Instagram. Криштиану Роналду

Известный карикатурист Омар Момани поделился своим вариантом сборной десятилетия.

В состав команды Момани вошли Нойер, Алвеш, Кьеллини, Рамос, Марсело, Модрич, Хави, Иньеста, Месси, Суарес и Роналду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My team of the decade What's yours? فريقي للعقد ما هو فريقك؟

Публикация от Omar Momani (@omarmomani)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Сергей Шепеленко
      Сергей Шепеленко, 31.12.2019 16:09
    -1
    Кавани сильнее Суареса, Пирло лучше Хави. А Модрич там по делу. Рамос опозорился в своём последнем финале ЛЧ против Ливерпуля, ему здесь не место. Есть Бонуччи, есть Пике..
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    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 31.12.2019 15:45
    +2
    Модріч там зайвий!
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 31.12.2019 15:45
    +2
    Модріч там зайвий!
    Ссылка
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