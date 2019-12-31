ФОТО. Омар Момани назвал сборную десятилетия

Известный карикатурист Омар Момани поделился своим вариантом сборной десятилетия.
В состав команды Момани вошли Нойер, Алвеш, Кьеллини, Рамос, Марсело, Модрич, Хави, Иньеста, Месси, Суарес и Роналду.
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Источник — Instagram
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