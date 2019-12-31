Юрий БАКАЛОВ: «Тайсон был лучшим в 2019-м году»

Специалист поделился мнением об игроке донецкого «Шахтера»

  • 31.12.2019 15:11
  • 316 просмотров
  • 1 комментарий
Юрий БАКАЛОВ: «Тайсон был лучшим в 2019-м году»
© ФК Львов. Юрий Бакалов

Бывший тренер киевского «Арсенала» Юрий Бакалов поделился мнением о 31-летнем бразильском хавбеке «Шахтера» Тайсоне. Именно в ворота киевского «Арсенала» Тайсон забил своей первый гол в УПЛ в 2010-м году, защищая цвета харьковского «Металлиста».

«Помню тот матч, правда, уже не в подробностях. Игра проходила на НТК им. В. Банникова. Тайсон забил какой-то необычный гол. В тот моменте было столько рикошетов, но мяч таки оказался в наших воротах.

Мы знали о Тайсоне, он ведь уже играл. Скоростные данные у этого бразильца отменные, поэтому мы давали ребятам задачу плотнее с ним работать до приема мяча, иначе потом остановить его было очень сложно. Энергетический тонус, мне кажется, у него всегда зашкаливает, и это дает толчок всей команде.

По совокупности всех факторов Тайсон однозначно был лучшим в 2019-м году», — отметил Бакалов.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Sarmat
      Sarmat, 31.12.2019 15:31
    -1
    Глибоко сумніваюся. Цілий рік тільки нив, що його ображають і руками розмахував.
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