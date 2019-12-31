Бенфика нацелилась на полузащитника Боруссии Д Вайгля

Португальская «Бенфика» намерена подписать 24-летнего опорного полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Вайгля.

В текущем сезоне Вайгль провел за «Боруссию» 20 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.

Ориентировочная стоимость Юлиана составляет €23 миллиона. Его контракт с дортмундским клубом рассчитан до лета 2021-го года.

В активе Вайгля 5 матчей за национальную сборную Германии.