Бенфика нацелилась на полузащитника Боруссии Д Вайгля

Португальская «Бенфика» намерена подписать 24-летнего опорного полузащитника дортмундской «Боруссии» Юлиана Вайгля.
В текущем сезоне Вайгль провел за «Боруссию» 20 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.
Ориентировочная стоимость Юлиана составляет €23 миллиона. Его контракт с дортмундским клубом рассчитан до лета 2021-го года.
В активе Вайгля 5 матчей за национальную сборную Германии.
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Источник — Transfermarkt
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