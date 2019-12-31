Бензема согласовал новый контракт с Реалом

32-летний французский форвард «Реала» Карим Бензема согласовал продление контракта с мадридским клубом на улучшенных условиях.

Новое соглашение рассчитано до 2022-го года и будет подписано летом. Текущий контракт Бензема с «Реалом» рассчитан до июня 2021-го года.

В текущем сезоне Бензема провел за «Реал» 23 матча во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €40 миллионов.