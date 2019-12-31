ФОТО. Влада Седан поделилась пикантным снимком

Невеста Александра Зинченко подвела итоги уходящего года

  • 31.12.2019 14:14
  • 1891 просмотр
  • 2 комментария
ФОТО. Влада Седан поделилась пикантным снимком
© Instagram. Влада Седан

Влада Седан, ведущая телеканалов «Футбол» и невеста 23-летнего украинского игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко, подвела итоги 2019-го года.

«Я так не хочу отпускать тебя!!! 2019-й, ты был самым тяжелым, самым переломным, самым поучительным и одновременно самым прекрасным и сказочным. Ты был моим годом. Всех с наступающим, друзья», — написала Влада в Instagram, опубликовав свое пикантное фото.

Зинченко сделал предложение Владе Седан в середине октября.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    marko2020
    online
      marko2020, 31.12.2019 14:52
    0
    Эти костлявые ноги...Саня, откорми её белком
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.12.2019 14:51
    0
    Яке воно худе!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    marko2020
    online
      marko2020, 31.12.2019 14:52
    0
    Эти костлявые ноги...Саня, откорми её белком
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.12.2019 14:51
    0
    Яке воно худе!!!!!!!!!!!
    Ссылка
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