ФОТО. Влада Седан поделилась пикантным снимком

Влада Седан, ведущая телеканалов «Футбол» и невеста 23-летнего украинского игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко, подвела итоги 2019-го года.
«Я так не хочу отпускать тебя!!! 2019-й, ты был самым тяжелым, самым переломным, самым поучительным и одновременно самым прекрасным и сказочным. Ты был моим годом. Всех с наступающим, друзья», — написала Влада в Instagram, опубликовав свое пикантное фото.
Зинченко сделал предложение Владе Седан в середине октября.
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Источник — Instagram
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