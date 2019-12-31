ФОТО. Влада Седан поделилась пикантным снимком

Влада Седан, ведущая телеканалов «Футбол» и невеста 23-летнего украинского игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко, подвела итоги 2019-го года.

«Я так не хочу отпускать тебя!!! 2019-й, ты был самым тяжелым, самым переломным, самым поучительным и одновременно самым прекрасным и сказочным. Ты был моим годом. Всех с наступающим, друзья», — написала Влада в Instagram, опубликовав свое пикантное фото.

Зинченко сделал предложение Владе Седан в середине октября.