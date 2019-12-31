Йожеф САБО: «Cборная Украины законно оказалась на первом месте»

Специалист подвел итоги года для украинской национальной команды

  • 31.12.2019 13:31
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Йожеф САБО: «Cборная Украины законно оказалась на первом месте»
© ТК Футбол. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо подвел итоги года для национальной команды. «Сине-желтые» вышли в финальную часть Евро-2020 с первого места в своей отборочной группе.

— Чем вам запомнилась игра сборной Украины в отборе на Евро-2020?
— Я, честно говоря, не ожидал, что национальная команда займет первое место в своей отборочной группе. Почему? До старта квалификации главным претендентом на первенство была звездная сборная Португалии. Однако по игре сборная Украины законно оказалась на первом месте и показала себя слаженным коллективом. Особенно меня впечатлила полузащита «сине-желтых». Также важным фактором успеха стало то, что Шевченко собрал вокруг себя грамотных помощников.

— Эта команда способна добиться успеха на Евро-2020?
— Если бы чемпионат Европы проходил сейчас, уверен, сборная Украины пробилась бы в четверку лучших. Что будет через четыре-пять месяцев, увидим. Есть риск того, что наши легионеры в напряженных и насыщенных событиями зарубежных чемпионатах могут получить травму или оказаться в запасе. Надеюсь, исполком УАФ сделает все необходимое, чтобы национальная команда качественно подготовилась к Евро-2020. Важно выделить время для подготовки, а значит, перенести какие-то туры чемпионата Украины, и так далее.

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Источник — zbirna.com

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