ФОТО. Цыганков плывет в 2020-й

Вингер киевского «Динамо» проводит отпуск на Бали

  • 31.12.2019 13:23
  • 1443 просмотра
  • 2 комментария
ФОТО. Цыганков плывет в 2020-й
© Instagram. Виктор Цыганков

22-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков набирается сил перед второй частью сезона на Бали.

«Скользя в 2020-й», — написал Цыганков в Instagram.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sliding into 2020 🙏🏻💙

Публикация от Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 31.12.2019 14:02
    0
    К новым Луганам и Мальмам))
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    daniilas
      daniilas, 31.12.2019 13:35
    -1
    Олень маслает рогами в 2020
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    Maccceo Plex Plex
      Maccceo Plex Plex, 31.12.2019 14:02
    0
    К новым Луганам и Мальмам))
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