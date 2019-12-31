ФОТО. Цыганков плывет в 2020-й

22-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков набирается сил перед второй частью сезона на Бали.

«Скользя в 2020-й», — написал Цыганков в Instagram.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 27 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач.