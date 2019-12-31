ФОТО. Тайсон кардинально изменил внешность

Бразильский полузащитник «Шахтера» покрасился в блондина

  • 31.12.2019 12:52
  • 2060 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Тайсон кардинально изменил внешность
© Instagram. Тайсон

31-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон решил кардинально изменить внешность и перекрасился в блондина. Фотографии Тайсон, проводящий отпуск в Бразилии, опубликовал в Instagram.

В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T7️⃣✊🏿!.. #EuTeConheçoNegrÃo!..

Публикация от Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7)

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 31.12.2019 13:20
    0
    теперь с совой не перепутают
    Ссылка
    ixome
      ixome, 31.12.2019 13:19
    0
    Вот он будет стремный, когда немного постареет
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 31.12.2019 13:17
    +1
    Петушара
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 31.12.2019 13:17
    +2
    Вопрос.Если в плаксу блондина Тайсона болелы начнут швырять блондинистую куклу барби-это расизм или нет?
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 31.12.2019 13:13
    +2
    Посивіла сова з горя. А ще не улюлюкає?
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 31.12.2019 13:09
    +1
    Лучше бы под Ракицкого
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 31.12.2019 13:01
    +5
    Бля он белым стал))))))
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 31.12.2019 13:01
    +5
    Бля он белым стал))))))
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 31.12.2019 13:17
    +2
    Вопрос.Если в плаксу блондина Тайсона болелы начнут швырять блондинистую куклу барби-это расизм или нет?
    Ссылка
    A.V.
      A.V., 31.12.2019 13:13
    +2
    Посивіла сова з горя. А ще не улюлюкає?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 31.12.2019 13:17
    +1
    Петушара
    Ссылка
    nomad
    online
      nomad, 31.12.2019 13:09
    +1
    Лучше бы под Ракицкого
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 31.12.2019 13:20
    0
    теперь с совой не перепутают
    Ссылка
    ixome
      ixome, 31.12.2019 13:19
    0
    Вот он будет стремный, когда немного постареет
    Ссылка
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