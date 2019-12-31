ФОТО. Тайсон кардинально изменил внешность

31-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон решил кардинально изменить внешность и перекрасился в блондина. Фотографии Тайсон, проводящий отпуск в Бразилии, опубликовал в Instagram.

В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.