ФОТО. Тайсон кардинально изменил внешность

31-летний бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон решил кардинально изменить внешность и перекрасился в блондина. Фотографии Тайсон, проводящий отпуск в Бразилии, опубликовал в Instagram.
В текущем сезоне Тайсон провел за «Шахтер» 20 матчей во всех турнирах, где забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.
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Источник — Instagram
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