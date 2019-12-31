ВИДЕО. Шахтер поздравил всех с Новым годом и Рождеством

Новогоднее поздравление от чемпионов Украины

  • 31.12.2019 12:18
  • 498 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Шахтер поздравил всех с Новым годом и Рождеством

Сегодня, 31 декабря, «Шахтер» выпустил видео, в котором поздравил всех с наступающими праздниками: Новым годом и Рождеством:

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Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 31.12.2019 13:03
    +1
    Все супер молодцы.
    Но блин опять Донбасс Арена.
    Ну выразите вы благодарность Харькову.
    Почему Заря Авангард не пихает везде, эти спят с Донбасс Ареной.
    Ржу)))
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    axylinam
    axylinam, 31.12.2019 12:26
    0
    Неискренний ролик,такое ощущение,что поздравляли немых,могли бы выучить и произнести пару украинских слов,как игроки Динамо Киев,хотя им это далась с трудом,но спасибо и за это
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 31.12.2019 12:23
    -1
    А где же капитан Тайсон?????????
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 31.12.2019 13:03
    +1
    Все супер молодцы.
    Но блин опять Донбасс Арена.
    Ну выразите вы благодарность Харькову.
    Почему Заря Авангард не пихает везде, эти спят с Донбасс Ареной.
    Ржу)))
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 31.12.2019 12:26
    0
    Неискренний ролик,такое ощущение,что поздравляли немых,могли бы выучить и произнести пару украинских слов,как игроки Динамо Киев,хотя им это далась с трудом,но спасибо и за это
    Ссылка
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