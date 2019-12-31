ВИДЕО. Шахтер поздравил всех с Новым годом и Рождеством

Сегодня, 31 декабря, «Шахтер» выпустил видео, в котором поздравил всех с наступающими праздниками: Новым годом и Рождеством:
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Источник — YouTube
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Но блин опять Донбасс Арена.
Ну выразите вы благодарность Харькову.
Почему Заря Авангард не пихает везде, эти спят с Донбасс Ареной.
Ржу)))
Но блин опять Донбасс Арена.
Ну выразите вы благодарность Харькову.
Почему Заря Авангард не пихает везде, эти спят с Донбасс Ареной.
Ржу)))
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