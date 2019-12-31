ВИДЕО. Самые дорогие новогодние подарки футболистов

Друзья, уже сегодня мы будем пить шампанское, есть мандарины, кто-то уснет в салате, а кто-то обожжет себе руки бенгальскими огнями. Но все мы также ждем новогодние подарки. Сегодня мы вам расскажем про самые дорогие презенты, которые либо получали, либо дарили футболисты в новогоднюю ночь.
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Источник — 120 ярдов
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