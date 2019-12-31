В среду, 1 января «Саутгемптон» в 21-м туре АПЛ примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на «Окко Спорт».
После 20 туров «Тоттенхэм» идет шестым в турнирной таблице АПЛ с 30 очками в активе. «Саутгемптон» 15-й с 22 баллами.
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Источник — Sport.ua
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