В среду, 1 января «Саутгемптон» в 21-м туре АПЛ примет «Тоттенхэм». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на «Окко Спорт».

После 20 туров «Тоттенхэм» идет шестым в турнирной таблице АПЛ с 30 очками в активе. «Саутгемптон» 15-й с 22 баллами.