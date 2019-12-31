Сборную Мальты возглавил итальянский специалист

Дэвис Манджа подписал контракт до 2023-го года

  • 31.12.2019 04:26
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Сборную Мальты возглавил итальянский специалист
© mfa.com.mt. Дэвис Манджа

Новым главным тренером сборной Мальты назначен итальянец Девис Манджа, который ранее возглавлял молодежную сборную Италии. Мальтийская футбольная ассоциация подписала контракт с итальянцем до 2023 года.

«Его видение и философия футбола соответствуют нашим замыслам по улучшению игры и результатов национальной команды. Дэвис - молодой и энергичный тренер, у которого уже есть богатый опыт как в клубном футболе, так и на международном уровне, особенно в составе сборной Италии до 21 года, которую он вывел в финальную часть чемпионата Европы», - отметил президент Мальтийской футбольной ассоциации Бьорн Вассало.

«Я очень рад, что достиг соглашения с Мальтийской ассоциацией. Представленный мне проект является очень амбициозным, и я уверен, что благодаря усердной работе и самоотдаче мы сможем значительно повысить уровень мальтийского футбола», – заявил Манджа.

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