Сборную Мальты возглавил итальянский специалист

Новым главным тренером сборной Мальты назначен итальянец Девис Манджа, который ранее возглавлял молодежную сборную Италии. Мальтийская футбольная ассоциация подписала контракт с итальянцем до 2023 года.

«Его видение и философия футбола соответствуют нашим замыслам по улучшению игры и результатов национальной команды. Дэвис - молодой и энергичный тренер, у которого уже есть богатый опыт как в клубном футболе, так и на международном уровне, особенно в составе сборной Италии до 21 года, которую он вывел в финальную часть чемпионата Европы», - отметил президент Мальтийской футбольной ассоциации Бьорн Вассало.

«Я очень рад, что достиг соглашения с Мальтийской ассоциацией. Представленный мне проект является очень амбициозным, и я уверен, что благодаря усердной работе и самоотдаче мы сможем значительно повысить уровень мальтийского футбола», – заявил Манджа.