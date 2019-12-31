Александр РЫКУН: «Пятова даже Криштиану Роналду не напугал»

Бывший полузащитник сборной Украины отметил игру голкипера национальной команды

  • 31.12.2019 03:22
  • 280 просмотров
  • 1 комментарий
Александр РЫКУН: «Пятова даже Криштиану Роналду не напугал»
© dynamo.kiev.ua. Александр Рыкун

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Рыкун выделил самых полезных футболистов национальной команды в 2019 году.

«Уходящий год сборная Украины провела очень хорошо, а в ее составе выделялись многие футболисты. Но на первое место я поставлю Андрея Пятова. Комментировать его игру особо и смысла нет. Опыта там не занимать, и мастерства хватает. Пятов всегда спокоен, его даже Криштиану Роналду не напугал. Безусловно, вратарь Шахтера — настоящий лидер и капитан сборной Украины.

Сохранять ворота на замке Андрею Пятову помогали и защитники, но мне хочется отметить прогресс в игре средней линии команды. Там в первую очередь выделялся Руслан Малиновский, который блистал в Бельгии, но, кажется, заиграл и в Италии. Полезно действовал в центре поля Александр Зинченко. В клубе он играет на другой позиции, но чем больше у нас будет таких универсальных исполнителей, тем лучше для сборной. Следующий год станет для нее сложнее, но еще интереснее».

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 31.12.2019 04:07
    0
    The legend.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 31.12.2019 04:07
    0
    The legend.
    Ссылка
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