Кирилл Ковалец признан лучшим игроком Александрии в 2019-м году

Футбольный клуб «Александрия» в конце декабря провел в соцсетях опрос среди болельщиков на звание лучшего игрока «Александрии» 2019 года.
По итогам голосования в тройку лидеров попали Валерий Лучкевич, Кирилл Ковалец и Юрий Панькив. Победителем голосования стал Кирилл Ковалец.
Лауреатами прошлых лет были: Андрей Запорожан (2009, 2013, 2014), Давид Таргамадзе (2011, 2015), Артем Полярус (2012, 2016), Кирилл Сидоренко (2010), Роман Яремчук (2017), Юрий Панькив (2018).
Источник — ФК Александрия
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