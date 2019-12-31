Михаил ХОМА: «Поверьте, сборная Украины достойна победы на Евро-2020»

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома в эфире канала «Трендец» рассказал о своих эмоциях от победы Украины над Литвой (2:0) в отборе на Евро-2020.

- Какой любимый футболист DZIDZIO в сборной Украины?

– Не буду говорить. Хочу сначала со всеми ребятами познакомиться, потом расскажу.

- Как вам атмосфера на стадионе в матче с Литвой?

– Навсегда запомню 11 октября, навсегда запомню это исполнение, тех парней, в которых максимально поверили. Помню, как выходил Шевченко. Это было неповторимо, исторически, красиво, я получил вдохновение, футболу хочу поблагодарить. Недавно был у своего коллеги, у него есть волейбольная команда – лучшая в Украине. Тут я приезжаю во Львов, у них матч, они проигрывают. Но я сбоку говорю: «Ребята, вы же можете выиграть. Вы не хуже их играли, у вас просто нет веры в себя». Прошу всех поверить, что сборная Украины достойна победы на Евро-2020. Надо верить в себя. Я хочу в это верить, и в вас зажигаю это. Специально гимн пишу.

Напомним, Михаил Хома в октябре душевно исполнил гимн Украины на матче отбора Евро-2020 против Литвы в Харькове.