Михаил ХОМА: «Поверьте, сборная Украины достойна победы на Евро-2020»

Украинский певец призывает верить в нашу национальную команду

  • 31.12.2019 02:22
  • 125 просмотров
  • 0 комментариев
Михаил ХОМА: «Поверьте, сборная Украины достойна победы на Евро-2020»
© ТК Футбол 1/2. Михаил Хома

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома в эфире канала «Трендец» рассказал о своих эмоциях от победы Украины над Литвой (2:0) в отборе на Евро-2020.

- Какой любимый футболист DZIDZIO в сборной Украины?
– Не буду говорить. Хочу сначала со всеми ребятами познакомиться, потом расскажу.

- Как вам атмосфера на стадионе в матче с Литвой?
– Навсегда запомню 11 октября, навсегда запомню это исполнение, тех парней, в которых максимально поверили. Помню, как выходил Шевченко. Это было неповторимо, исторически, красиво, я получил вдохновение, футболу хочу поблагодарить. Недавно был у своего коллеги, у него есть волейбольная команда – лучшая в Украине. Тут я приезжаю во Львов, у них матч, они проигрывают. Но я сбоку говорю: «Ребята, вы же можете выиграть. Вы не хуже их играли, у вас просто нет веры в себя». Прошу всех поверить, что сборная Украины достойна победы на Евро-2020. Надо верить в себя. Я хочу в это верить, и в вас зажигаю это. Специально гимн пишу.

Напомним, Михаил Хома в октябре душевно исполнил гимн Украины на матче отбора Евро-2020 против Литвы в Харькове.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Динамомания

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности