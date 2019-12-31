Владислав МУДРЫК: «Руки у меня не было, но VAR вынес свой вердикт»

Капитан юношеской команды «Карпат» Владислав Мудрик рассказал об эпизоде ​​с первым применением системы VAR в украинском футболе.

- Ты стал участником исторического эпизода для всего украинского футбола. 1 ноября в противостоянии юношеских команд «Динамо» и «Карпат» впервые было протестировано систему VAR. Так случилось, что обычная подача с фланга завершилась пенальти в ворота «львов». Что на самом деле произошло в том моменте?

- Прежде всего скажу, что всегда отношусь к себе очень критично. Если я действительно виноват, то признаю это и не буду искать оправдания. Однако это действительно тот эпизод, когда никто не понял, что случилось. Некоторые считали, что игра рукой имела место у кого-то из киевлян. Мне даже об этом говорили сами футболисты «Динамо». Еще кто-то думал о другом моменте. Но никто не ожидал, что судья будет пересматривать на видеоповторе момент с моим участием. Руки у меня не было - уверяю в этом на 150%. Я сыграл плечом, скорее, грудью. Так было удобно принять мяч в тот момент, я не задумывался, было ли это в штрафной. В конце концов, VAR вынес свой вердикт и я должен его принять.

- Если абстрагироваться от твоего неприятного опыта, ты принадлежишь к сторонникам VAR?

- С одной стороны, случаются такие моменты, которые решают судьбу матча. Вместе с тем, я не одобряю его. Вспомните момент Марадоны и его руку. Если бы был VAR, то он бы не стал таким известным. Или же противостояние в прошлогодней Лиге чемпионов между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Когда ты забиваешь чистый гол, то у тебя все равно может промелькнуть мысль: «А если его сейчас отменят?» Это очень влияет на настроение и азарт.