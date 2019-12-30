Эспаньол отказался от трансфера Халка

Испанскому клубу не удалось подписать бразильского форварда

  • 30.12.2019 23:53
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Эспаньол отказался от трансфера Халка
© China Daily. Халк

33-летний бразильский форвард китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк не перейдет в каталонский «Эспаньол».

«Халк недостижим для «Эспаньола», — отметил директор барселонского клуба Руфете. Ранее сообщалось, что «Эспаньол» может подписать Халка на правах аренды до конца текущего сезона.

В сезоне-2019 Халк провел за «Шанхай СИПГ» 37 матчей во всех турнирах, где забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €8,5 миллионов. Контракт игрока с китайским клубом рассчитан до конца декабря 2020-го года.

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Источник — Marca

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