Реал досрочно вернет Вальехо из аренды

Мадридский «Реал» намерен досрочно вернуть из аренды в английском «Вулверхэмптоне» 22-летнего защитника Хесуса Вальехо.
Футболист перешел в английский клуб минувшим летом, но с тех пор провел за «волков» всего 7 матчей во всех турнирах. В «Реале» считают, что Вальехо не получает достаточной игровой практики. «Сливочные» уже ведут переговоры с «Вулверхэмптоном» о досрочном прекращении аренды.
Ориентировочная стоимость Хесуса составляет €10 миллионов. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2021-го года.
Источник — As.com
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