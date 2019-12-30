Реал досрочно вернет Вальехо из аренды

У футболиста слишком мало игровой практики в «Вулверхэмптоне»

  • 30.12.2019 23:35
  • 415 просмотров
  • 1 комментарий
Реал досрочно вернет Вальехо из аренды
© 90Min. Хесус Вальехо

Мадридский «Реал» намерен досрочно вернуть из аренды в английском «Вулверхэмптоне» 22-летнего защитника Хесуса Вальехо.

Футболист перешел в английский клуб минувшим летом, но с тех пор провел за «волков» всего 7 матчей во всех турнирах. В «Реале» считают, что Вальехо не получает достаточной игровой практики. «Сливочные» уже ведут переговоры с «Вулверхэмптоном» о досрочном прекращении аренды.

Ориентировочная стоимость Хесуса составляет €10 миллионов. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до лета 2021-го года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — As.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    lizerginnn
    lizerginnn, 31.12.2019 00:32
    0
    наркоман какой-то
    Ссылка
    lizerginnn
    lizerginnn, 31.12.2019 00:32
    0
    наркоман какой-то
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности