Мирон МАРКЕВИЧ: «Металлист не гарцевал как Шахтер»

Бывший главный тренер «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал об особенностях трансферной политики харьковского клуба.

— Последние решения по футболистам всегда было за вами?

— Прежде чем платить немалые деньги, наш президент Александр Ярославский звонил мне, и я ему объяснил необходимость привлечения того или иного исполнителя.

— Как в «Металлисте» возник крен в сторону приглашения латиноамериканских футболистов?

— Как только я начал в «Металлисте» работу вместе с Евгением Красниковым, мы сразу определили такой вектор развития. Аргентина и Бразилия — ведущие футбольные страны не только Америки, но и всего мира, соответственно, и игроков высокого уровня у них достаточно.

— Если вам нравился исполнитель, вопрос финансов не стоял?

— Мы не «гарцевали» как Шахтер, но если футболист был интересный, да еще и молодой, то делалось все для его приобретения.

Маркевич возглавлял харьковский «Металлист» с 2005-го по 2014-й годы.