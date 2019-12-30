Мирон МАРКЕВИЧ: «Металлист не гарцевал как Шахтер»

Экс-наставник «желто-синих» рассказал о трансферной политике клуба

  • 30.12.2019 22:33
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Мирон МАРКЕВИЧ: «Металлист не гарцевал как Шахтер»
© ФК Металлист. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал об особенностях трансферной политики харьковского клуба.

— Последние решения по футболистам всегда было за вами?
— Прежде чем платить немалые деньги, наш президент Александр Ярославский звонил мне, и я ему объяснил необходимость привлечения того или иного исполнителя.

— Как в «Металлисте» возник крен в сторону приглашения латиноамериканских футболистов?
— Как только я начал в «Металлисте» работу вместе с Евгением Красниковым, мы сразу определили такой вектор развития. Аргентина и Бразилия — ведущие футбольные страны не только Америки, но и всего мира, соответственно, и игроков высокого уровня у них достаточно.

— Если вам нравился исполнитель, вопрос финансов не стоял?
— Мы не «гарцевали» как Шахтер, но если футболист был интересный, да еще и молодой, то делалось все для его приобретения.

Маркевич возглавлял харьковский «Металлист» с 2005-го по 2014-й годы.

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Источник — zbirna.com

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