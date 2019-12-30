Георгий БУЩАН: «Какая тень Шовковского? Или он никогда не ошибался?»

25-летний украинский голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился мнением о легендарном вратаре киевского клуба Александре Шовковском.

— Разные люди говорят, что после Шовковского в «Динамо» так и не появился сильный вратарь. Его тень не давит?

— Сколько лет назад Шовковский закончил? Какая тень, я не понимаю? Или Шовковский не ошибался никогда? Конечно, он — легенда, вопросов нет. Что мы ищем? Еще одного Шовковского или кого-то нового, своего? Вообще не понимаю.

— Как вообще работалось с Шовковским?

— Комфортно.

— Чему у него научился?

— Молчать, не показывать свои эмоции. Не проявлять негатив. Это не красит. Со стороны это выглядит некрасиво. Стараешься держать себя в руках. Тем более, ты — вратарь, должен показывать спокойствие, тогда будет уверенность коллектива.

Контракт Шовковского принадлежал «Динамо» с 1993-го по 2016-й годы. Контракт Бущана принадлежит «Динамо» с 2011-го года.