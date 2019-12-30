Георгий БУЩАН: «Какая тень Шовковского? Или он никогда не ошибался?»

Вратарь «Динамо» рассказал о легендарном украинском голкипере

  • 30.12.2019 22:15
  • 2095 просмотров
  • 4 комментария
Георгий БУЩАН: «Какая тень Шовковского? Или он никогда не ошибался?»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

25-летний украинский голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился мнением о легендарном вратаре киевского клуба Александре Шовковском.

— Разные люди говорят, что после Шовковского в «Динамо» так и не появился сильный вратарь. Его тень не давит?
— Сколько лет назад Шовковский закончил? Какая тень, я не понимаю? Или Шовковский не ошибался никогда? Конечно, он — легенда, вопросов нет. Что мы ищем? Еще одного Шовковского или кого-то нового, своего? Вообще не понимаю.

— Как вообще работалось с Шовковским?
— Комфортно.

— Чему у него научился?
— Молчать, не показывать свои эмоции. Не проявлять негатив. Это не красит. Со стороны это выглядит некрасиво. Стараешься держать себя в руках. Тем более, ты — вратарь, должен показывать спокойствие, тогда будет уверенность коллектива.

Контракт Шовковского принадлежал «Динамо» с 1993-го по 2016-й годы. Контракт Бущана принадлежит «Динамо» с 2011-го года.

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Источник — Sportarena

(7 голосов)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 30.12.2019 23:20
    0
    Щось Бущана сьогодні багато на сайті.. Так і не навчився при потребі тримати язик за зубами..
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.12.2019 23:05
    +1
    Еще одного Шовковского или кого-то нового, своего? Вообще не понимаю.
    ---
    по всей видимости лучше нового Шовковского, чем такое новое своё.
    Ссылка
    Сергей Щербак
    online
      Сергей Щербак, 30.12.2019 22:52
    -1
    несчастье))))((((
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    sio70I
      sio70I, 30.12.2019 22:41
    0
    Так, думаю ти і не зрозумієш......
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    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 30.12.2019 23:05
    +1
    Еще одного Шовковского или кого-то нового, своего? Вообще не понимаю.
    ---
    по всей видимости лучше нового Шовковского, чем такое новое своё.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 30.12.2019 23:20
    0
    Щось Бущана сьогодні багато на сайті.. Так і не навчився при потребі тримати язик за зубами..
    Ссылка
    sio70I
      sio70I, 30.12.2019 22:41
    0
    Так, думаю ти і не зрозумієш......
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