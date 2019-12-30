ВИДЕО. Сборная Украины поздравила страну с Новым годом

Футболисты и главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко поздравили страну с наступающим Новым годом, записав специальный ролик.
В 2019-м году сборная Украина обеспечила себе место в финальной части Евро-2020, заняв первое место в своей отборочной группе.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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Українська мова - це наш міцний, ключовий та надійний кордон від "руцкага мира"
Merry Christmas & Happy New 2020 Year!
https://www.youtube.com/watch?v=EvDxSW8mzvU
https://www.youtube.com/watch?v=CcddhcuyywQ
https://www.youtube.com/watch?v=VfLf7A_-1Vw
Українська мова - це наш міцний, ключовий та надійний кордон від "руцкага мира"
Merry Christmas & Happy New 2020 Year!
https://www.youtube.com/watch?v=EvDxSW8mzvU
https://www.youtube.com/watch?v=CcddhcuyywQ
https://www.youtube.com/watch?v=VfLf7A_-1Vw
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