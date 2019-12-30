Серена Уильямс – Спортсменка десятилетия по версии Sky Sports

Sky Sports составил список лучших спортсменов нынешнего десятилетия. Первое место было отдано американской теннисистке Серене Уильямс, которая в период с 2010 по 2019 годы выиграла 12 турниров Большого шлема.

Второй место занял 6-кратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который 5 из 6 своих чемпионств завоевал именно в нынешнем десятилетии.

Третье и четвертое место заняли футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси соответственно. Замыкает топ-5 непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер, который уже завершил свою карьеру.