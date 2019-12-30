Роман ЯРЕМЧУК: «Шевченко на меня совсем не давил»

Нападающий сборной Украины поделился мнением о помощи наставника национальной команды

  • 30.12.2019 20:52
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Роман ЯРЕМЧУК: «Шевченко на меня совсем не давил»
© УАФ. Роман Яремчук

23-летний форвард бельгийского «Гента» и сборной Украины по футболу Роман Яремчук поделился мнением о главном тренере украинской национальной команды Андрее Шевченко.

«Ехал просто закрепиться в сборной. Хотелось показать себя как можно лучше, слава богу, что так получилось. Я не ехал как основной форвард, который будет играть все матчи без замен. Но получился очень хороший дебют. Не забил, но неплохо отыграл. Думаю, на следующих сборах Шевченко начал в меня больше верить и доверять, давать шанс.

Шевченко в раздевалке поддерживает еще больше. Очень много проводил со мной индивидуальных бесед. Он очень много мне подсказывал, очень помог. Он на меня совсем не давил, нашел нужные слова. В самый нужный момент я забил именно во Львове», — считает Яремчук.

На счету Яремчука 12 матчей в составе сборной Украины, где он забил 5 мячей.

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Источник — Вацко Light

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