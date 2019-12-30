Рома предлагает 15 миллионов евро за Смоллинга

Римляне хотят выкупить защитника у «Манчестер Юнайтед»

  • 30.12.2019 20:51
  • 769 просмотров
  • 0 комментариев
Рома предлагает 15 миллионов евро за Смоллинга
© ФК Рома. Крис Смоллинг

Нынешний сезон Крис Смоллинг проводит в «Роме» на правах аренды. Права на игрока по-прежнему принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Руководство «Ромы» довольно игрой Смоллинга и хочет выкупить  защитника. Римляне предлагают МЮ 15 млн евро, а самому игроку – 5-летний контракт с зарплатой в 3,2 млн евро в год.

В борьбе за Смоллинга «Роме» придется выдержать конкуренцию со стороны «Интера» и «Ювентуса».

В нынешнем сезоне Смоллинг повел за «Рому» 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — La Gazzetta dello Sport

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности