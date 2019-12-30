Рома предлагает 15 миллионов евро за Смоллинга

Нынешний сезон Крис Смоллинг проводит в «Роме» на правах аренды. Права на игрока по-прежнему принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Руководство «Ромы» довольно игрой Смоллинга и хочет выкупить защитника. Римляне предлагают МЮ 15 млн евро, а самому игроку – 5-летний контракт с зарплатой в 3,2 млн евро в год.

В борьбе за Смоллинга «Роме» придется выдержать конкуренцию со стороны «Интера» и «Ювентуса».

В нынешнем сезоне Смоллинг повел за «Рому» 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.