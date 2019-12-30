Манчестер Юнайтед нацелился на хавбека Бенфики

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен подписать 20-летнего португальского правого полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша.
«Красные дьяволы» намерены арендовать игрока до конца текущего сезона.
В текущем сезоне Фернандеш провел за «Бенфику» 12 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
В активе Жедсона 2 матча за сборную Португалии.
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Источник — Transfermarkt
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