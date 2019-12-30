ВИДЕО. Милевский инкогнито поработал Дедом Морозом в Киеве

Экс-форвард «Динамо» и сборной Украины раздавал подарки напротив «Олимпийского»

  • 30.12.2019 20:14
  • 641 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Милевский инкогнито поработал Дедом Морозом в Киеве
© Instagram. Артем Милевский

34-летний форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский, ранее выступавший за киевское «Динамо» сборную Украины, инкогнито поработал Дедом Морозом напротив НСК «Олимпийский».

«Мастера, хочу поздравить вас с Новым годом! Я люблю праздник Новый год ! А вы? В новом видео я немного прокачал киевских болельщиков. Цените и комментируйте… Кто б из вас узнал в костюме деда мороза, что это Милевский?», — написал Артем на своем YouTube-канале.

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Источник — YouTube

(1 голос)

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Комментарии
    avtv5555
      avtv5555, 30.12.2019 20:31
    0
    Миля прикольный. Теперь ждем Алю в костюме снегурочки.
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 30.12.2019 20:31
    0
    Миля прикольный. Теперь ждем Алю в костюме снегурочки.
    Ссылка
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