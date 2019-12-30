ВИДЕО. Милевский инкогнито поработал Дедом Морозом в Киеве

34-летний форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский, ранее выступавший за киевское «Динамо» сборную Украины, инкогнито поработал Дедом Морозом напротив НСК «Олимпийский».

«Мастера, хочу поздравить вас с Новым годом! Я люблю праздник Новый год ! А вы? В новом видео я немного прокачал киевских болельщиков. Цените и комментируйте… Кто б из вас узнал в костюме деда мороза, что это Милевский?», — написал Артем на своем YouTube-канале.