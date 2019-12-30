ФОТО. Реал и Барселона — самые популярные клубы мира в социальных медиа

Испанские клубы «Реал» и «Барселона» — мировые лидеры по популярности в социальных медиа.
На первом месте идет мадридский «Реал», у которого 224 миллиона подписчиков в общей сложности. Второе место у «Барселоны» — 214 миллионов подписчиков. «Манчестер Юнайтед», занимающий третье место в рейтинге, сильно отстает от испанских грандов — у английского клуба 126 миллионов подписчиков.
Замыкает десятку «Манчестер Сити», за который выступает 23-летний украинец Александр Зинченко. «Горожане» собрали 61 миллион подписчиков.
Источник — Instagram
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