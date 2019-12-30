ФОТО. Реал и Барселона — самые популярные клубы мира в социальных медиа

Оба испанских гранда имеют более 200 миллионов подписчиков

  • 30.12.2019 19:24
  • 838 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Реал и Барселона — самые популярные клубы мира в социальных медиа
© ФК Реал Мадрид

Испанские клубы «Реал» и «Барселона» — мировые лидеры по популярности в социальных медиа.

На первом месте идет мадридский «Реал», у которого 224 миллиона подписчиков в общей сложности. Второе место у «Барселоны» — 214 миллионов подписчиков. «Манчестер Юнайтед», занимающий третье место в рейтинге, сильно отстает от испанских грандов — у английского клуба 126 миллионов подписчиков.

Замыкает десятку «Манчестер Сити», за который выступает 23-летний украинец Александр Зинченко. «Горожане» собрали 61 миллион подписчиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spanish grands are ruling this world 🔝

Публикация от INSIDE GLOBAL (@inside_global)

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Источник — Instagram

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Комментарии
    MaxUa
    online
    MaxUa, 30.12.2019 19:45
    0
    Практически как транснациональные корпорации, продукция которых реализуется в самых разных странах мира. Классно. Чем популярнее бренд, тем выше доходность.
    Ссылка
    MaxUa
    online
    MaxUa, 30.12.2019 19:45
    0
    Практически как транснациональные корпорации, продукция которых реализуется в самых разных странах мира. Классно. Чем популярнее бренд, тем выше доходность.
    Ссылка
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