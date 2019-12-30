ФОТО. Беленюк примерил костюм Деда Мороза

28-летний украинский борец и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк, серебряный призер Олимпиады-2016, опубликовал фото в костюме деда Мороза.
«Небольшое количество снега меня мотивировало сегодня облачиться в свой новогодний прикид. Мост открывать не буду, но пару подарков с собой возьму», — написал Беленюк в Instagram.
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Источник — Instagram
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