ФОТО. Беленюк примерил костюм Деда Мороза

Украинский спортсмен уже готов раздавать подарки

  • 30.12.2019 19:09
  • 552 просмотра
  • 5 комментариев
ФОТО. Беленюк примерил костюм Деда Мороза
© Instagram. Жан Беленюк

28-летний украинский борец и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк, серебряный призер Олимпиады-2016, опубликовал фото в костюме деда Мороза.

«Небольшое количество снега меня мотивировало сегодня облачиться в свой новогодний прикид. Мост открывать не буду, но пару подарков с собой возьму», — написал Беленюк в Instagram.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 30.12.2019 20:26
    0
    Работал бы лучше в Раде, а не пиарился
    Ссылка
    dakota86
      dakota86, 30.12.2019 20:15
    0
    подарок на 400$, такой же брат получил интересно к кому этот дед мороз зайдет ?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 30.12.2019 20:03
    +1
    квартирку депутанскую уже захапал, слуга бени?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 30.12.2019 19:47
    -2
    стремний це ти
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 30.12.2019 19:44
    +2
    Дед Мороз стрёмный получился-детишки заиками могут стать
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 30.12.2019 19:44
    +2
    Дед Мороз стрёмный получился-детишки заиками могут стать
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 30.12.2019 20:03
    +1
    квартирку депутанскую уже захапал, слуга бени?
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.12.2019 20:26
    0
    Работал бы лучше в Раде, а не пиарился
    Ссылка
    dakota86
      dakota86, 30.12.2019 20:15
    0
    подарок на 400$, такой же брат получил интересно к кому этот дед мороз зайдет ?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности