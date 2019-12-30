Степаненко с семьей сходил на матч НБА

Сейчас полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко проводит отпуск вместе с семьей в Майами.
Вчера жена футболиста Маргарита, на своей странице в Инстаграме сообщила о том, что они вместе с детьми побывали на матче НБА «Майами» - «Филадельфия», который завершилcя победой хозяев 117:116 в овертайме:
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Источник — Instagram
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