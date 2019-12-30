Георгий БУЩАН: «Когда Коваля в аренду отправили, подумал, что я в шоколаде»

Голкипер «Динамо» – о конкуренции за первый номер в воротах киевлян

  • 30.12.2019 11:44
  • 1761 просмотр
  • 2 комментария
Георгий БУЩАН: «Когда Коваля в аренду отправили, подумал, что я в шоколаде»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан
Вратарь «Динамо» Георгий Бущан рассказал о полученных шансах в основе киевского клуба и признался, почему их приходилось ждать так долго.
 
«Вроде бы как сразу шансом воспользовался. Потом опять долго ждал. Главное – не расслаблять булки. Как только расслабился, чувствуешь самоуверенность и жизнь тебе сразу стул из-под жопы выбьет, и ты упадешь. И так всегда. Тогда я тоже почувствовал это и так и вышло. Сборная, луна рядом, в карманах все есть, интервью одно, интервью второе. А потом «Добрый Вечер».
 
«Когда Макса Коваля в аренду отправили, подумал, что все в шоколаде. Думаю: «Та ты что, песня. Работать не надо». Шучу, конечно. Работать всегда нужно. Но психологически состояние говорило именно так. Потом было очень сложно. Тяжелый период был. Сломал ногу, потерял место в составе, развод, потом пару месяцев приходил в себя. Думал, что ножку залечу и жизнь удалась. Опять в составе. Но нет, дали раз за дубль сыграть – просрался. Второй раз – просрался. Все идет от головы. Потому что физически готов, технически тоже, но в голове каша, и не получается. Потом я уже окончательно пришел в себя. Оставалось только работать и ждать шанс», - сказал Бущан.
 
Бущан — воспитанник школы киевского Динамо. 25-летний кипер в нынешнем сезоне провел 16 матчей за киевлян во всех турнирах, пропустив 10 голов. 9 игр он провел без пропущенных мячей.
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Источник — Sportarena

(7 голосов)

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Комментарии
    pe4onyi
      pe4onyi, 30.12.2019 12:37
    0
    это недопонимание бойка вообще непонятно нахрена в ДК...чучело же...Бущан на голову сильнее плюс моложе
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.12.2019 11:52
    -3
    Главное что понимает ошибки! Он должен сейчас быть №1, а Бойко куда то сплавлять - с него точно никакого толку не будет
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    pe4onyi
      pe4onyi, 30.12.2019 12:37
    0
    это недопонимание бойка вообще непонятно нахрена в ДК...чучело же...Бущан на голову сильнее плюс моложе
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