Георгий БУЩАН: «Когда Коваля в аренду отправили, подумал, что я в шоколаде»

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан рассказал о полученных шансах в основе киевского клуба и признался, почему их приходилось ждать так долго.

«Вроде бы как сразу шансом воспользовался. Потом опять долго ждал. Главное – не расслаблять булки. Как только расслабился, чувствуешь самоуверенность и жизнь тебе сразу стул из-под жопы выбьет, и ты упадешь. И так всегда. Тогда я тоже почувствовал это и так и вышло. Сборная, луна рядом, в карманах все есть, интервью одно, интервью второе. А потом «Добрый Вечер».

«Когда Макса Коваля в аренду отправили, подумал, что все в шоколаде. Думаю: «Та ты что, песня. Работать не надо». Шучу, конечно. Работать всегда нужно. Но психологически состояние говорило именно так. Потом было очень сложно. Тяжелый период был. Сломал ногу, потерял место в составе, развод, потом пару месяцев приходил в себя. Думал, что ножку залечу и жизнь удалась. Опять в составе. Но нет, дали раз за дубль сыграть – просрался. Второй раз – просрался. Все идет от головы. Потому что физически готов, технически тоже, но в голове каша, и не получается. Потом я уже окончательно пришел в себя. Оставалось только работать и ждать шанс», - сказал Бущан.

Бущан — воспитанник школы киевского Динамо. 25-летний кипер в нынешнем сезоне провел 16 матчей за киевлян во всех турнирах, пропустив 10 голов. 9 игр он провел без пропущенных мячей.