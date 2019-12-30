ВИДЕО. Кравец отметился голом за Кайсериспор во втором матче подряд

Украинский нападающий турецкого клуба «Кайсериспора» Артем Кравец отметился голом во втором матче подряд.

В поединке 17-го тура турецкой Суперлиги 30-летний украинец расписался в воротах «Трабзонспора», но его команда потерпела поражение со счетом 2:6.

Отметим, что для Кравца этот гол стал третьим в пяти матчах чемпионата Турции в этом сезоне.