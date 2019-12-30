ВИДЕО. Сумасшедшие голы Роналду головой

Буквально неделю назад Криштиану Роналду поразил весь мир своим высоким прыжком и роскошным голом в ворота Сампдории. Но несмотря на зрелищность – это далеко не самая большая высота, которую покорял Криро. Сегодня мы покажем топ-10 голов Роналду в полете, приятного просмотра!
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Источник — Sport.ua
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