ВИДЕО. Сумасшедшие голы Роналду головой

Буквально неделю назад Криштиану Роналду поразил весь мир своим высоким прыжком и роскошным голом в ворота Сампдории. Но несмотря на зрелищность – это далеко не самая большая высота, которую покорял Криро. Сегодня мы покажем топ-10 голов Роналду в полете, приятного просмотра!