ОФИЦИАЛЬНО: Грозный возглавил карагандинский Шахтер

Украинский тренер нашел работу в Казахстане

  • 30.12.2019 10:02
  • 3209 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО: Грозный возглавил карагандинский Шахтер
© ФК Шахтер Караганды. Вячеслав Грозный (справа)
Карагандинский «Шахтер» назначил украинского специалиста Вячеслава Грозного на пост главного тренера команды. Стороны заключили годичный контракт.
 
Последним местом работы 63-летнего специалиста был «Арсенал-Киев». В Казахстане он известен по работе в «Тоболе» и «Иртыше».
 
Также в тренерской карьере Грозного были такие клубы, как болгарский «Левски», российский «Терек», грузинское «Динамо» и украинские «Арсенал» (Киев), «Металлург» (Запорожье) и «Говерла».
 
Отметим, что «Шахтер» из Караганды набрал всего 2 очка в последних десяти матчах чемпионата Казахстана, заняв по итогам сезона девятое место в турнирной таблице (из 12 команд).
 
Напомним, что ранее главным тренером карагандинского «Шахтера» был известный по работе в Украине болгарский специалист Николай Костов.

 

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Источник — Шахтер Караганда

(3 голоса)

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Комментарии
    steelmaker
    online
      steelmaker, 30.12.2019 10:37
    +1
    Вечный странник, блин
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 30.12.2019 10:37
    +1
    Вечный странник, блин
    Ссылка
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