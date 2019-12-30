ОФИЦИАЛЬНО: Грозный возглавил карагандинский Шахтер

Карагандинский «Шахтер» назначил украинского специалиста Вячеслава Грозного на пост главного тренера команды. Стороны заключили годичный контракт.

Последним местом работы 63-летнего специалиста был «Арсенал-Киев». В Казахстане он известен по работе в «Тоболе» и «Иртыше».

Также в тренерской карьере Грозного были такие клубы, как болгарский «Левски», российский «Терек», грузинское «Динамо» и украинские «Арсенал» (Киев), «Металлург» (Запорожье) и «Говерла».