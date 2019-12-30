Френки ДЕ ЙОНГ: «АПЛ стала мощнее чемпионата Испании»

Полузащитник «Барселоны» сравнил два чемпионата

  • 30.12.2019 07:22
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Френки ДЕ ЙОНГ: «АПЛ стала мощнее чемпионата Испании»
© ФК Барселона. Френки де Йонг

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг заявил, что в данный момент Английская Премьер-лига сильнее испанской Ла Лиги.

«Раньше я думал, что сильнейшей лигой в мире является Примера. Испанские клубы доминировали в еврокубках, они часто становились триумфаторами Лиги чемпионов и Лиги Европы.
 
Но АПЛ за последние несколько лет стала мощнее. Чисто по игровым качествам Ла Лига лучше. Но АПЛ несколько выше из-за своей высокой интенсивности», - сказал Де Йонг.
 
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Источник — Daily Mirror

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