Френки ДЕ ЙОНГ: «АПЛ стала мощнее чемпионата Испании»

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг заявил, что в данный момент Английская Премьер-лига сильнее испанской Ла Лиги.

«Раньше я думал, что сильнейшей лигой в мире является Примера. Испанские клубы доминировали в еврокубках, они часто становились триумфаторами Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Но АПЛ за последние несколько лет стала мощнее. Чисто по игровым качествам Ла Лига лучше. Но АПЛ несколько выше из-за своей высокой интенсивности», - сказал Де Йонг.