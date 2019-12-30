Френки ДЕ ЙОНГ: «АПЛ стала мощнее чемпионата Испании»

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг заявил, что в данный момент Английская Премьер-лига сильнее испанской Ла Лиги.
«Раньше я думал, что сильнейшей лигой в мире является Примера. Испанские клубы доминировали в еврокубках, они часто становились триумфаторами Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Но АПЛ за последние несколько лет стала мощнее. Чисто по игровым качествам Ла Лига лучше. Но АПЛ несколько выше из-за своей высокой интенсивности», - сказал Де Йонг.
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Источник — Daily Mirror
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