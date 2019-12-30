Куртуа отказался признавать внебрачного сына от замужней соседки

У 27-летнего голкипера мадридского «Реала» и национальной сборной Бельгии Тибо Куртуа нашли внебрачного сына от замужней соседки Эльзы Айзек.

По информации источника, во время выступлений за «Челси» вратарь начал встречаться с Айзек после того, как она в его отсутствие забирала для него почту. Эльза ради отношений с Куртуа рассталась со своим мужем-банкиром. Сам Тибо в то время жил вместе со своей подругой Мартой Домингес.

Куртуа и Айзек проводили время вместе во время пребывания игроков «Челси» в гостиницах перед матчами. Бельгийца не смущал тот факт, что Эльза была матерью четырех детей.

Все было хорошо до того момента, пока Айзек не забеременела от футболиста. Женщина заявила, что Куртуа пытался уговорить ее сделать аборт, когда узнал о беременности.

Любовники расстались, когда Айзек была на пятом месяце беременности. После трансфера в «Реал» летом 2018 года Куртуа порвал все отношения с Эльзой и отказался признавать сына, который родился в 2017 году.