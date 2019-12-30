Куртуа отказался признавать внебрачного сына от замужней соседки

Бельгийский вратарь «Реала» угодил в неприятную историю

  • 30.12.2019 03:20
  • 383 просмотра
  • 0 комментариев
Куртуа отказался признавать внебрачного сына от замужней соседки
© ФК Реал Мадрид. Тибо Куртуа
У 27-летнего голкипера мадридского «Реала» и национальной сборной Бельгии Тибо Куртуа нашли внебрачного сына от замужней соседки Эльзы Айзек.
 
По информации источника, во время выступлений за «Челси» вратарь начал встречаться с Айзек после того, как она в его отсутствие забирала для него почту. Эльза ради отношений с Куртуа рассталась со своим мужем-банкиром. Сам Тибо в то время жил вместе со своей подругой Мартой Домингес.
 
Куртуа и Айзек проводили время вместе во время пребывания игроков «Челси» в гостиницах перед матчами. Бельгийца не смущал тот факт, что Эльза была матерью четырех детей.
 
Все было хорошо до того момента, пока Айзек не забеременела от футболиста. Женщина заявила, что Куртуа пытался уговорить ее сделать аборт, когда узнал о беременности.
 
Любовники расстались, когда Айзек была на пятом месяце беременности. После трансфера в «Реал» летом 2018 года Куртуа порвал все отношения с Эльзой и отказался признавать сына, который родился в 2017 году.
 
Ранее сообщалось, что Куртуа побил рекорд Наваса.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Daily Star

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности